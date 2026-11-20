Чому АЕС знизили потужність

Під ударом опинилися електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії, через що атомні електростанції були змушені знизити потужність генерації, повідомив перший заступник Міністра енергетики Артем Некрасов.

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Повернення до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово, після відновлення пошкоджених мереж– зазначив міністр.

Щоб стабілізувати роботу енергосистеми, вранці енергетикам довелося вимушено застосувати аварійні відключення у Києві та ще шести областях:

Львівській;

Закарпатській;

Дніпропетровській;

Полтавській;

Харківській;

та Івано-Франківській.

Пізніше в Укренерго уточнили, що станом на 11:30 аварійні відключення продовжують діяти лише у Полтавській і Харківській областях.

Повернення до графіків погодинних відключень відбудеться щойно ситуація дозволить– пояснили енергетики.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Яка ситцація зі світлом по країні

Водночас наразі, за даними Укренерго, найскладніша ситуація з світлом склалася в Одесі та прилеглих районах, де внаслідок російського удару сталося масштабне знеструмлення.

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Також без електроенергії залишається частина споживачів в Києві та десяти областях:

Вінницькій;

Дніпропетровській;

Донецькій;

Запорізькій;

Кіровоградській;

Одеській;

Харківській;

Херсонській;

Черкаській;

та Чернігівській.

Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об'єктів усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Проте на частині об'єктів ремонт поки неможливий через загрозу повторних ударів.

Росія також атакує енергооб'єкти, які вже відновили після попередніх обстрілів, через що деякі складні ремонти доводиться починати заново.

Попри всі труднощі, ремонтні бригади та всі залучені служби працюють цілодобово і скоординовано, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання та повернути електроенергію споживачам– наголосили в Укренерго.

Важливо! Окрім пошкоджень інфраструктури, є й постраждалі енергетики. На Харківщині внаслідок російської атаки поранення отримали двоє працівників. Їх доправили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу.

Нагадаємо, Росія продовжує цілеспрямований енергетичний терор України, який посилила ще з початку осені. Лише з вересня ворог завдав понад 1 000 прицільних ударів по вітчизняній енергетиці, зосередивши увагу на високовольтних підстанціях.

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Зокрема, 10 та 11 листопада окупанти масовано атакували понад десяток великих транзитних вузлів у різних регіонах, що забезпечують передачу електроенергії по всій країні. Тоді ж серйозних пошкоджень зазнала Трипільська ТЕС, а у багатьох областях, як і зараз, довелося екстрено вводити аварійні графіки відключень світла.