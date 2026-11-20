Кого из украинцев будут проверять наиболее тщательно

Пенсионный фонд Украины начинает массовые проверки получателей пенсий и пожизненного денежного содержания. Под пристальное внимание попадут в первую очередь те граждане, которые потеряли документы из-за войны, уехали за границу или имеют пробелы в государственных реестрах.

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Процедура контроля, предусмотренная обновленной методикой Минфина, будет состоять из трех последовательных этапов. Сначала специалисты подробно проанализируют личные данные пенсионера, затем сверят их с государственными базами данных через систему "Трембита", а в заключение оценят законность начисления средств.

Государство будет выявлять любые несоответствия в налоговых и демографических реестрах, а также в базах МВД. Инспекторов будет интересовать информация об изменении группы инвалидности, выезде на постоянное место жительства за границу, отбывании наказания или даже смерти получателя.

Что следует сделать пенсионерам для защиты своих денег

Гражданам настоятельно рекомендуется не дожидаться принудительной блокировки счетов, а самостоятельно обратиться в ПФУ в случае любых изменений, влияющих на выплаты. Если ваша трудовая книжка осталась на оккупированной территории, следует немедленно направить запросы в архивы или к бывшим работодателям для восстановления стажа.

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Украинцы, нашедшие убежище за рубежом, могут решить эти вопросы дистанционно через консульства или дипломатические учреждения. Там специалисты помогут правильно оформить обращение в Пенсионный фонд и подтвердить актуальный статус.

Какие еще жесткие проверки со стороны ПФУ предшествовали этим изменениям

Жесткий контроль за социальными расходами продолжается уже не первый месяц. Как уже сообщалось, тысячи украинцев рискуют лишиться пенсии по инвалидности из-за пропущенного медосмотра или недостаточного страхового стажа. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр.

Также стоит помнить, что при официальном трудоустройстве или открытии ФЛП пенсионер должен уведомить фонд в течение 10 дней, чтобы избежать принудительного возврата переплат.