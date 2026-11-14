Не пройдут проверку – лишатся выплат: кто из мужчин лишится пенсии по инвалидности

Кого из украинцев заставят заново доказывать право на инвалидность

Получение статуса инвалида больше не гарантирует пожизненных выплат от государства без дополнительных проверок. Мужчинам в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности придется обязательно пройти повторный медицинский осмотр, что сообщает Минздрав.

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Если проигнорировать это требование в установленные сроки, Пенсионный фонд автоматически приостановит начисление средств на карту. Ведь теперь специалисты будут оценивать не просто сухой медицинский диагноз, а реальный уровень повседневного функционирования человека. Комиссия будет проверять, насколько состояние здоровья влияет на трудоспособность и способность самостоятельно выполнять бытовые задачи.

Важно! Однако правительство предусмотрело определенные меры предосторожности на время военного положения. Если гражданин объективно не может пройти повторный осмотр по уважительным причинам, выплату пенсии продолжают до момента фактического проведения процедуры. Этот своеобразный иммунитет будет действовать не менее шести месяцев после окончания войны.

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Что делать для разблокировки счета

Потеря пенсии из-за непройденного осмотра не является окончательным приговором для семейного бюджета. Чтобы вернуть свои деньги, человеку придется заново пройти всю процедуру оценки и подать обновленный пакет актуальных медицинских документов.

Решение о восстановлении пенсии принимается после выяснения всех обстоятельств и подтверждения права на пособие– отмечают в Пенсионном фонде.

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Однако стоит готовиться к тому, что процесс может существенно затянуться из-за огромной нагрузки на соответствующие комиссии.

Почему еще могут лишить группы

Непрохождение медкомиссии – не единственная причина потери государственных денег. Украинцы, находящиеся за границей или на временно оккупированных территориях, обязаны до 31 декабря пройти физическую идентификацию.

Кроме того, если пенсионер не снимает наличные и не расплачивается пенсионной картой в течение шести месяцев подряд, банк считает счет неактивным. Чтобы избежать блокировки со стороны ПФУ, достаточно хотя бы раз в месяц оплачивать коммунальные услуги или покупать продукты с помощью карты.

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Что известно о масштабной реформе системы инвалидности

Напомним, что в конце 2024 года в Украине приняли " решение о ликвидации устаревших медико-социальных экспертных комиссий " (МСЭК) и внедрили новую цифровую систему оценки. Кабинет Министров обновил порядок оценки повседневного функционирования, чтобы устранить разрыв в начислении государственных выплат при пересмотре.

Как уже сообщалось, новые нормы также расширили перечень заболеваний, дающих право на получение бессрочного статуса. В обновленный перечень анатомических дефектов и необратимых нарушений вошли 97 диагнозов и состояний, не поддающихся лечению или реабилитации.