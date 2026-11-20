Атака на Украину / GettyImages (иллюстративное изображение)
Российская армия продолжает запускать различные воздушные цели на территории Украины. Из-за угрозы атаки в ряде регионов звучит воздушная тревога.
О направлении движения вражеских целей и угрозе для отдельных населенных пунктов сообщают Воздушные силы ВСУ, передает 24 Канал.
Где существует угроза атаки?
Воздушная тревога в Украине: смотрите карту
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Прогнозы
Россия нанесла атаку на Ровенскую область. В результате атаки было повреждено гражданское предприятие. По предварительным данным ОВА, один человек пострадал. На месте работают соответствующие службы.
Ровенская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Сарн.
Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Кривого Рога с юга.
Житомирская область: Реактивный БПЛА, направляющийся в сторону Овруча.
Враг нанес удар по Харькову
Российский БПЛА нанес удар по пригороду Харькова, в результате чего пострадали шесть человек. В частности, ранения получили 12-летний и 14-летний мальчики. Медики оказывают помощь всем пострадавшим.
По предварительным данным ОВА, в результате удара произошло возгорание на верхних этажах пятиэтажного жилого дома.
Полтавская область: реактивный БПЛА направляется на Кременчуг с востока.
Реактивный БПЛА над Киевским водохранилищем, курс на Гостомель/Вышгород
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