Атака по Україні / GettyImages (ілюстративне)
Російська армія продовжує запускати по Україні різні повітряні цілі. Через загрозу атаки у низці регіонів лунає повітряна тривога.
Про напрямок руху ворожих цілей та загрозу для окремих населених пунктів пишуть Повітряні сили ЗСУ, передає 24 Канал.
Де існує загроза атаки?
Повітряна тривога в Україні: дивіться карту
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Прогнози
Ще група реактивних БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Росія завдала удару по Рівненщині. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне підприємство. За попередніми даними ОВА, одна людина постраждала. На місці працюють відповідні служби.
Рівненщина: Реактивний БпЛА курсом на Сарни.
Реактивний БпЛА курсом на Кривий Ріг з півдня.
Житомирщина: Реактивний БпЛА курсом на Овруч.
Ворог вдарив по Харкову
Російський БпЛА вдарив по передмістю Харкова, внаслідок чого постраждали шестеро людей. Зокрема, поранення отримали 12-річний та 14-річний хлопчики. Медики надають допомогу усім травмованим.
За попередніми даними ОВА, від прильоту сталось загоряння на верхніх поверхах житлової п'ятиповерхівки
Полтавщина: реактивний БпЛА на Кременчук зі сходу.
Реактивний БпЛА над Київським водосховищем, курс на Гостомель/Вишгород
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