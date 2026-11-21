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Кто может вернуть часть денег за аренду жилья

Внутренне перемещенные лица могут воспользоваться налоговой скидкой за расходы на аренду квартиры или дома, сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Она позволяет вернуть часть ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, а не получить прямую компенсацию арендной платы. В расчет принимаются фактические расходы на аренду, подтвержденные документами.

Получить скидку можно при двух условиях. Переселенец и члены его семьи первой степени родства не должны иметь другого жилья, пригодного для проживания. Исключение предусмотрено для недвижимости на временно оккупированных территориях. Также заявитель не должен получать бюджетные выплаты для компенсации расходов на проживание.

Какие документы нужно подать, чтобы вернуть часть денег за аренду

Для оформления налоговой скидки необходимо подготовить документы, подтверждающие право на возврат средств. В частности, требуются:

декларация об имущественном положении и доходах;

копия справки о постановке на учет ВПЛ;

копия письменного договора аренды жилья;

квитанции, чеки или другие подтверждения оплаты;

сведения о членах семьи первой степени родства;

заявление об отсутствии обстоятельств, ограничивающих право на скидку.

Отсутствие другого пригодного для проживания жилья можно подтвердить выпиской из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Для подтверждения отсутствия бюджетной помощи может потребоваться информация от органов социальной защиты.

Подать декларацию о расходах на аренду жилья в 2025 году необходимо до 31 декабря 2026 года включительно. Сделать это можно лично в налоговом органе по месту учета или онлайн – через Электронный кабинет, приложение "Моя налоговая" или портал "Дия".

Напомним, ч переселенцы могут оформить субсидию на коммунальные услуги, даже без письменного договора аренды жилья. При этом пособие на проживание ВПЛ не учитывается при расчете субсидии.