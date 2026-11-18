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Могут ли ВПЛ получать субсидию без договора аренды

ВПЛ могут оформить жилищную субсидию по месту фактического проживания, даже если у них нет письменного договора аренды. Для подтверждения адреса используется справка ВПЛ. Пособие на проживание переселенцев не учитывается в совокупном доходе домохозяйства при расчете субсидии, пишет "Мост поддержки".

Рекомендую проверить свое право на субсидию, даже если вы получаете помощь на проживание ВПЛ или не имеете письменного договора аренды, – подчеркнула представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Ольга Алтунина.

Если в квартире зарегистрированы собственник или другие люди, которые фактически не проживают вместе с переселенцами, их доходы и имущественное положение при определенных условиях не учитываются при назначении субсидии.

Размер помощи для каждого домохозяйства определяется индивидуально. Он зависит от доходов семьи, количества ее членов и стоимости коммунальных услуг в пределах установленных социальных нормативов.

Как переселенцам оформить субсидию на коммунальные услуги в 2026 году

Для оформления субсидии переселенцам необходимо подготовить заявление, декларацию о доходах и справку ВПЛ. При необходимости Пенсионный фонд может запросить дополнительные документы, в частности для подтверждения фактического проживания или состава домохозяйства.

Подать заявление на назначение субсидии можно несколькими способами:

онлайн через веб-портал Пенсионного фонда Украины;

через портал "Дия";

лично в сервисном центре ПФУ или ЦПАУ.

После рассмотрения документов решение можно проверить в личном кабинете на портале Пенсионного фонда. Если в назначении субсидии отказали, стоит выяснить причину и, при необходимости, исправить ошибки или предоставить дополнительные документы.

Если подать заявление до 30 ноября 2026 года включительно, субсидию могут назначить с начала отопительного сезона, но не ранее возникновения права на нее. Переселенцам, которые арендуют жилье без договора, также стоит проверить, правильно ли указан адрес фактического проживания в справке ВПЛ.

Напомним, лица, пользующиеся льготами на коммунальные услуги, должны в течение 30 календарных дней уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на право на пособие или его размер. В частности, это касается смены места проживания, состава семьи и перечня коммунальных услуг.