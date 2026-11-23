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В чем разница между авансом и задатком за квартиру

Если сделка по покупке квартиры не состоялась, возможность вернуть деньги зависит от того, как был оформлен платеж. Аванс является предварительной оплатой, которую обычно возвращают покупателю, если основной договор не был заключен. Зато задаток обеспечивает выполнение договоренностей между сторонами, пишет "Судебно-юридическая газета".

Если покупатель нарушил обязательство, обеспеченное задатком, деньги могут остаться у продавца. Если же виноват продавец, он должен вернуть задаток и дополнительно выплатить такую же сумму. Например, за задаток в 10 тысяч долларов покупатель может получить 20 тысяч долларов.

В то же время одного только слова "задаток" в расписке или договоре недостаточно. Суд учитывает содержание договоренностей и то, какие именно обязательства обеспечивал данный платеж.

Перед передачей денег за квартиру покупателю следует:

проверить, обозначен ли платеж как аванс или задаток;

выяснить условия возврата средств и возможные штрафы;

сохранить договор, расписки и квитанции об оплате.

Когда продавец не может удержать штраф за отказ от сделки

В мае 2026 года Верховный Суд рассмотрел спор относительно квартиры в новостройке стоимостью 11,7 миллиона гривен. Предварительный договор позволял покупателю отказаться от приобретения жилья, но предусматривал удержание 10% аванса в качестве штрафа.

Когда покупатель воспользовался этим правом, продавец пытался удержать более миллиона гривен. Верховный Суд признал штрафное условие недействительным, поскольку покупатель действовал в соответствии с договором. Штраф нельзя применять только за правомерный отказ от сделки.

Можно ли вернуть деньги, если покупка квартиры сорвалась из-за войны

Другой спор касался недвижимости в Херсоне. В феврале 2022 года покупатель передал продавцу 7 тысяч долларов, а стороны договорились заключить основной договор до августа. Однако из-за полномасштабного вторжения России и оккупации города завершить сделку не удалось.

Покупатель обратился в суд и потребовал вернуть 7 тысяч долларов предоплаты и взыскать еще столько же в качестве штрафа, предусмотренного договором.

Верховный Суд согласился с решением о возврате переданных денег, но отказал в дополнительной выплате. Суд признал платеж авансом, а не задатком, и учел, что сделка не состоялась по обстоятельствам, не зависящим от сторон. Поэтому оснований для взыскания штрафа не было.

Напомним, что помимо юридических тонкостей оформления предварительного взноса, будущим владельцам квартир следует заранее готовиться к банковскому контролю. Как сообщалось ранее, при оформлении жилья нотариусы и финансовые учреждения осуществляют обязательную проверку происхождения средств в соответствии с требованиями финансового мониторинга. В частности, под пристальное внимание попадают все операции на сумму от 400 тысяч гривен.