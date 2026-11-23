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У чому різниця між авансом і завдатком за квартиру

Якщо купівля квартири не відбулася, можливість повернути гроші залежить від того, як було оформлено платіж. Аванс є попередньою оплатою, яку зазвичай повертають покупцеві, якщо основний договір не уклали. Натомість завдаток забезпечує виконання домовленостей між сторонами, пише "Судово-юридична газета".

Якщо покупець порушив зобов'язання, забезпечене завдатком, гроші можуть залишитися продавцю. Якщо ж винен продавець, він має повернути завдаток і додатково сплатити таку ж суму. Наприклад, за завдаток у 10 тисяч доларів покупець може отримати 20 тисяч доларів.

Водночас самого слова "завдаток" у розписці чи договорі недостатньо. Суд враховує зміст домовленостей і те, які саме зобов'язання забезпечував платіж.

Перед передачею грошей за квартиру покупцеві варто:

перевірити, чи визначено платіж як аванс або завдаток;

з'ясувати умови повернення коштів і можливі штрафи;

зберегти договір, розписки та квитанції про оплату.

Коли продавець не може утримати штраф за відмову від угоди

У травні 2026 року Верховний Суд розглянув спір щодо квартири в новобудові вартістю 11,7 мільйона гривень. Попередній договір дозволяв покупцеві відмовитися від придбання житла, але передбачав утримання 10% авансу як штрафу.

Коли покупець скористався цим правом, продавець намагався утримати понад мільйон гривень. Верховний Суд визнав штрафну умову недійсною, оскільки покупець діяв відповідно до договору. Штраф не можна застосовувати лише за правомірну відмову від угоди.

Чи можна повернути гроші, якщо купівля квартири зірвалася через війну

Інший спір стосувався нерухомості в Херсоні. У лютому 2022 року покупець передав продавцю 7 тисяч доларів, а сторони домовилися укласти основний договір до серпня. Проте через повномасштабне вторгнення Росії та окупацію міста завершити угоду не вдалося.

Покупець звернувся до суду й вимагав повернути 7 тисяч доларів передоплати та стягнути ще стільки ж штрафу, передбаченого договором.

Верховний Суд погодився з рішенням про повернення переданих грошей, але відмовив у додатковій виплаті. Суд визнав платіж авансом, а не завдатком, і врахував, що угода не відбулася через обставини, які не залежали від сторін. Тому підстав для стягнення штрафу не було.

Нагадаємо, що крім юридичних тонкощів оформлення попереднього внеску, майбутнім власникам квартир слід завчасно готуватися до банківського контролю. Як раніше повідомлялося, під час оформлення житла нотаріуси та фінансові установи здійснюють обов'язкову перевірку походження коштів згідно з вимогами фінансового моніторингу. Зокрема, під пильний нагляд потрапляють усі операції на суму від 400 тисяч гривень.