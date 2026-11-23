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Почему эта квартира в центре столицы привлекла внимание

Квартира продается в доме № 25 на улице Павла Скоропадского, которая ранее называлась Льва Толстого. В 1930-х годах здесь жили сотрудники советской газеты "Коммунист", а история одного из них сохранилась в архивах спецслужб, сообщили в историческом проекте KGB files.

На фотографиях квартиры можно увидеть старый деревянный паркет, двери и классические оконные рамы. Часть этих деталей могла сохраниться еще с довоенных времен. В то же время номер квартиры в объявлении не указан, поэтому установить ее связь с конкретными жильцами дома пока невозможно.

Квартира, выставленная на продажу / Фото KGB files

Что известно о трагических событиях 1937 года в этом доме

В мае 1937 года сотрудники НКВД арестовали художника-ретушера газеты "Коммунист" Владимира Цетнаровского. Причиной послужила фотография котельной, опубликованная в газете. Представители советских спецслужб заявили, что среди ветвей деревьев на снимке якобы можно разглядеть лицо Льва Троцкого.

Следователи подозревали, что художник намеренно дорисовал изображение политического противника Сталина. После ареста Цетнаровского его жена сожгла личную переписку мужа, опасаясь дальнейших преследований.

Документы / Фото KGB files

Архивные документы свидетельствуют, что художник проживал в квартире № 58. Его коллеги, привлеченные к делу в качестве свидетелей, проживали в квартирах № 74 и № 88 того же дома.

Напомним, ранее мы писали, что во время российской атаки на Киев был поврежден самый старый жилой дом столицы, построенный в 1798 году. За свою историю здание пережило два больших пожара, а теперь пострадало от обстрела. Дом расположен в центре Киева, недалеко от посольства Нидерландов.