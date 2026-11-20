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Как российская атака повредила старейший жилой дом Киева

19 ноября 2026 года в результате российской атаки на Киев пострадали исторические здания на территории Государственного историко-архитектурного заповедника "Древний Киев". О повреждениях сообщили директор заповедника Роман Маленков и представители ГИАЗ "Древний Киев".

Российские варвары нанесли удар в самое сердце ГИАЗ "Древний Киев". Повреждены многочисленные объекты культурного наследия, в частности старейший жилой дом Киева, который до сих пор используется по своему первоначальному назначению– комментируют представители ГИАЗ.

По словам Романа Маленкова, россияне провели атаку на территорию заповедника недалеко от его офиса. Попадание произошло во дворе посольства Нидерландов, примерно в 70 метрах от места, где находился директор заповедника.

Российская атака повредила старейший жилой дом Киева / Фото ГИАЗ "Древний Киев"

Что известно о старейшем жилом доме Киева

Старейший жилой дом Киева расположен на Подоле по адресу Контрактовая площадь, 7. Здание стоит в глубине квартала, а попасть в него можно через арку на улице Фроловской, 3. Дом был построен в 1798 году на средства дворянина Леонтия Вишневского.

За свою историю дом пережил два больших пожара – в 1806 и 1811 годах. Впоследствии его неоднократно перестраивали, а в XIX веке надстроили второй этаж. В 1891 году дом перешел в собственность семьи Нечаевых.

Несмотря на многочисленные перестройки, в здании сохранились своды первого этажа конца XVIII века и деревянная лестница конца XIX века.