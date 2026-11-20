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Як російська атака пошкодила найстаріший житловий будинок Києва

19 листопада 2026 року внаслідок російської атаки на Київ постраждали історичні будівлі на території Державного історико-архітектурного заповідника "Стародавній Київ". Про пошкодження повідомили директор заповідника Роман Маленков та представники ДІАЗ "Стародавній Київ".

Російські варвари завдали удару в саме серце ДІАЗ "Стародавній Київ". Пошкоджено численні об'єкти культурної спадщини, зокрема найстаріший житловий будинок Києва, який і досі використовується за своїм первісним призначенням– коментують представники ДІАЗ.

За словами Романа Маленкова, росіяни атакували територію заповідника неподалік від його офісу. Влучання сталося у дворі посольства Нідерландів, приблизно за 70 метрів від місця, де перебував директор заповідника.

Російська атака пошкодила найстаріший житловий будинок Києва / Фото ДІАЗ "Стародавній Київ"

Що відомо про найстаріший житловий будинок Києва

Найстаріший житловий будинок Києва розташований на Подолі за адресою Контрактова площа, 7. Споруда стоїть у глибині кварталу, а потрапити до неї можна через арку на вулиці Фролівській, 3. Будинок звели у 1798 році коштом дворянина Леонтія Вишневського.

За свою історію будинок пережив дві великі пожежі – у 1806 та 1811 роках. Згодом його неодноразово перебудовували, а у 19 столітті надбудували другий поверх. У 1891 році будинок перейшов до родини Нечаєвих.

Попри численні перебудови, у споруді збереглися склепіння першого поверху кінця 18 століття та дерев'яні сходи кінця 19 століття.