Где расположен самый старый дом Киева?
Самое старое жилое здание Киева расположено на Подоле по адресу Контрактовая площадь, 7, пишет издание "The Village".
Район сохранил историческую планировку улиц и плотную застройку, что формировалась в течение нескольких веков. А это здание – это одна из древнейших частей города, которая была центром торговли и ремесел.
Дом стоит в глубине квартала и не сразу бросается в глаза прохожим. Его частично закрывают более поздние постройки, поэтому со стороны площади памятник почти не видно.
Попасть к ней можно через арки и проходы между соседними домами. Именно такое расположение помогло сооружению уцелеть во время активной перестройки Подола в 19 веке.
Как выглядит здание?
Дом имеет сдержанный и лаконичный вид. Это двухэтажное кирпичное сооружение с простыми фасадами и высокими прямоугольными окнами. Архитектурные формы соответствуют традициям классицизма, который был распространен в городской застройке конца 18 и начала 19 века.
Дом на Подоле / Фото The Village
Первый этаж появился в конце 18 века. Второй этаж достроили значительно позже, уже в 19 веке. Несмотря на перестройки, здание сохранило исторические пропорции и отдельные аутентичные элементы. Сегодня оно имеет статус памятника архитектуры местного значения.
Дом является памятником архитектуры / Фото The Village
Какова его история?
История дома началась еще в 1760 году, когда на этом участке стояла деревянная усадьба с каменным подвалом, сообщает издание "Твой город". Впоследствии деревянные конструкции уничтожил пожар, после чего на крепком фундаменте возвели кирпичный дом. Именно эта часть и считается самой древней.
Сооружение пережило большой пожар Подола в начале 19 века, который уничтожил значительную часть района. Позже дом расширили и достроили второй этаж. В 1891 году он перешел в собственность семьи Нечаевых, известных киевских предпринимателей.
Интерьер дома Нечаевых / Фото The Village
В советский период здание национализировали и разделили на коммунальные квартиры. После восстановления независимости часть помещений вернули потомкам бывших владельцев. Несмотря на все изменения, дом сохранил свою историческую основу и сегодня считается старейшим жилым домом Киева.
Какой дом в Черновцах считается самым старым?
В Черновцах и сегодня можно увидеть здания, с которых фактически начиналась история городской каменной застройки. Они хранят память о периоде, когда город переходил от провинциального поселения к административному центру Буковины.
Старейшим каменным сооружением Черновцов является Генеральский дом, возведенный в 1780 году после вхождения Буковины в состав Австрийской монархии.