Где расположен самый старый дом Киева?

Самое старое жилое здание Киева расположено на Подоле по адресу Контрактовая площадь, 7, пишет издание "The Village".

Район сохранил историческую планировку улиц и плотную застройку, что формировалась в течение нескольких веков. А это здание – это одна из древнейших частей города, которая была центром торговли и ремесел.

Дом стоит в глубине квартала и не сразу бросается в глаза прохожим. Его частично закрывают более поздние постройки, поэтому со стороны площади памятник почти не видно.

Попасть к ней можно через арки и проходы между соседними домами. Именно такое расположение помогло сооружению уцелеть во время активной перестройки Подола в 19 веке.

Как выглядит здание?

Дом имеет сдержанный и лаконичный вид. Это двухэтажное кирпичное сооружение с простыми фасадами и высокими прямоугольными окнами. Архитектурные формы соответствуют традициям классицизма, который был распространен в городской застройке конца 18 и начала 19 века.

Дом на Подоле / Фото The Village

Первый этаж появился в конце 18 века. Второй этаж достроили значительно позже, уже в 19 веке. Несмотря на перестройки, здание сохранило исторические пропорции и отдельные аутентичные элементы. Сегодня оно имеет статус памятника архитектуры местного значения.

Дом является памятником архитектуры / Фото The Village

Какова его история?

История дома началась еще в 1760 году, когда на этом участке стояла деревянная усадьба с каменным подвалом, сообщает издание "Твой город". Впоследствии деревянные конструкции уничтожил пожар, после чего на крепком фундаменте возвели кирпичный дом. Именно эта часть и считается самой древней.

Сооружение пережило большой пожар Подола в начале 19 века, который уничтожил значительную часть района. Позже дом расширили и достроили второй этаж. В 1891 году он перешел в собственность семьи Нечаевых, известных киевских предпринимателей.

Интерьер дома Нечаевых / Фото The Village

В советский период здание национализировали и разделили на коммунальные квартиры. После восстановления независимости часть помещений вернули потомкам бывших владельцев. Несмотря на все изменения, дом сохранил свою историческую основу и сегодня считается старейшим жилым домом Киева.

