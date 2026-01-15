Какой дом в Черновцах считается самым старым?

Самым старым каменным сооружением Черновцов считают бывший Генеральский дом, возведенный в 1780 году после вхождения Буковины в состав Австрийской монархии, пишет 24 Канал.

К этому времени в городе почти не было каменных зданий, ведь застройка состояла преимущественно из деревянных домов. Генеральский дом стал первым масштабным примером новой архитектурной политики власти, которая стремилась придать Черновцам вид европейского города.

Сначала здание выполняло функцию резиденции военной администрации, а также помещения суда. С 1786 года здесь разместили гражданскую администрацию округа. Позже, после образования отдельного коронного края Буковина в 1849 году, дом использовали для размещения краевых учреждений.

Генеральский дом / Фото Википедия

В 1823 году в этих стенах во время официального визита находился император Александр 1, что подчеркнуло статус сооружения на общеевропейском уровне, пишет издание C4. С годами здание претерпевало перестройки и частичные изменения, однако его основная форма и историческое значение сохранились.

Генеральский дом в 19 веке / Фото Википедия

Как выглядит самый первый трехэтажный дом?

Первый трехэтажный каменный дом в Черновцах возвели на Центральной площади. Здание построили в 1814-1816 годах на месте старой деревянной постройки, пишет издание BUKmedia.

Интересно! В то время большинство сооружений в центральной части города имели один или два этажа, поэтому появление трехэтажного дома стало настоящей архитектурной сенсацией.

Сначала дом использовали как отель. Здесь останавливались путешественники, чиновники и предприниматели, которые приезжали в Черновцы по делам. Фасад здания украсили декоративными элементами, в частности барельефами над окнами, что было характерным для архитектуры первой половины 19 века.

Первый трехэтажный каменный дом / Фото BUKmedia

В течение следующих десятилетий дом на Центральной площади пережил смену эпох, властей и функций, но остался важной частью исторической среды города. Он и сегодня напоминает о периоде, когда Черновцы начали стремительно менять свой облик и приобретать черты европейского города.

Центральная площадь 19 века / Фото BUKmedia

