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Чому ця квартира у центрі столиці привернула увагу

Квартиру продають у будинку №25 на вулиці Павла Скоропадського, яка раніше мала назву Льва Толстого. У 1930-х роках тут мешкали працівники радянської газети "Комуніст", а історія одного з них збереглася в архівах спецслужб, повідомили в історичному проєкті KGB files.

На фотографіях квартири можна побачити старий дерев'яний паркет, двері та класичні віконні рами. Частина цих деталей могла зберегтися ще з довоєнних часів. Водночас номер помешкання в оголошенні не зазначений, тому встановити його зв'язок із конкретними мешканцями будинку поки неможливо.

Квартира, яку виставили на продаж / Фото KGB files

Що відомо про трагічні події 1937 року в цьому будинку

У травні 1937 року співробітники НКВС заарештували художника-ретушера газети "Комуніст" Володимира Цетнаровського. Причиною стала фотографія котельні, яку опублікували в газеті. Представники радянських спецслужб заявили, що серед гілок дерев на знімку нібито можна розгледіти обличчя Льва Троцького.

Слідчі підозрювали, що художник навмисно домалював зображення політичного противника Сталіна. Після арешту Цетнаровського його дружина спалила приватне листування чоловіка, побоюючись подальших переслідувань.

Документи / Фото KGB files

Архівні документи свідчать, що художник мешкав у квартирі №58. Його колеги, яких залучили до справи як свідків, проживали у квартирах №74 та №88 того самого будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під час російської атаки на Київ зазнав пошкоджень найстаріший житловий будинок столиці, зведений у 1798 році. За свою історію споруда пережила дві великі пожежі, а тепер постраждала від обстрілу. Будинок розташований у центрі Києва, неподалік від посольства Нідерландів.