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Где в Европе самая большая разница между ценами на жилье в городах и за их пределами

В среднем жилье в городских центрах Европы стоит на 31% дороже средней цены по стране, в пригородах – на 11% дешевле, а за пределами городов – на 30% дешевле, пишет Euronews.

В Дании жилье в городских центрах на 64% дороже средней цены по стране, тогда как за пределами городов – на 51% дешевле. Соответственно, квадратный метр в городских центрах стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем за их пределами.

По сравнению со средней ценой по стране жилье в городских центрах дороже, а за пределами городов – дешевле:

Венгрия – на 57 % дороже в городах и на 45 % дешевле за их пределами;

Финляндия – на 55% дороже и на 44% дешевле;

Швеция – на 46 % дороже и на 42 % дешевле;

Ирландия – на 43% дороже и на 36% дешевле.

Наименьшая разница наблюдается в Нидерландах, где городское жилье всего на 1% дороже средней цены по стране, а за пределами городов – на 9% дешевле. В Великобритании жилье в городских центрах на 4% дороже среднего показателя, а за пределами городов – на 9% дешевле.

Почему жилье в больших городах Европы стоит дороже

Высокие цены в больших городах связаны с концентрацией рабочих мест, университетов, предприятий и услуг. Люди переезжают в экономические центры, поэтому спрос на недвижимость растет. В то же время новое строительство сдерживают нехватка земли и градостроительные ограничения.

В скандинавских странах спрос сосредоточен преимущественно в больших городах, тогда как в малонаселенных районах он значительно слабее. В Венгрии на подорожание недвижимости в Будапеште также влияет инвестиционный и спекулятивный спрос.

В Нидерландах и Бельгии многие небольшие города и деревни расположены недалеко от больших центров занятости. Благодаря хорошему транспортному сообщению люди могут жить за пределами больших городов и работать в них. Это поддерживает спрос на загородную недвижимость и уменьшает разницу в ценах.

Напомним, Самое дорогое жилье в Европе продается в Швейцарии и Люксембурге. В ноябре 2026 года квадратный метр в центрах городов этих стран стоил в среднем 16 513 и 10 132 евро соответственно.