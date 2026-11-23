Военный эксперт и эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко в эфире 24 Канала отметил , что Альянс с момента основания в 1949 году задумывался как предохранитель от большой континентальной войны.

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Как работает коллективная безопасность без автоматического вступления в войну

По мнению эксперта, слова Мерца о Бухарестском саммите 2008 года имеют внутриполитический подтекст, ведь в Германии усиливаются популистские движения, тиражирующие кремлевскую пропаганду.

Тарас Жовтенко подчеркнул, что союзники заранее не обязаны напрямую бросать свои армии в бой ради союзника.

Система коллективной безопасности НАТО – это, в первую очередь, не та система, которая позволяет эффективно и очень жестко воевать в защиту страны-союзника. Этот механизм является, прежде всего, механизмом сдерживания– подчеркнул эксперт.

Тарас Жовтенко объяснил, почему НАТО является инструментом сдерживания, а не ведения войны: видео

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В частности, статья 5 Вашингтонского договора предусматривает поддержку средствами, оружием, разведданными и логистикой, что очень напоминает современный формат оборонной помощи. Однако главным фактором, уберегающим восточный фланг НАТО от прямого вторжения России, остается ядерный зонтик.

Именно поэтому Москва крайне нервно воспринимает идею Великобритании и Франции о создании совместной европейской ядерной системы и требует от них письменных отказов от защиты союзников, что еще раз доказывает эффективность ядерного сдерживания.

Ранее канцлер Германии назвал ошибкой отказ предоставить Украине членство в блоке во время саммита в Бухаресте.