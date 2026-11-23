Об этом немецкий канцлер заявил 23 ноября во время пресс-конференции.

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Какое заявление сделал Мерц?

Мерц прокомментировал решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда Украина не получила План действий по членству в Альянсе.

Это была ошибка – не поддержать американское предложение о вступлении Украины в НАТО в 2008 году. Если бы Украина стала членом НАТО, этой войны, вероятно, удалось бы избежать– заявил канцлер Германии.

Он также поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который предложил вновь обсудить перспективу членства Украины в НАТО. По мнению Мерца, этот вопрос логично поднимать в контексте возможных мирных переговоров.

Это соответствует гарантиям безопасности, в которых нуждается Украина, и мы хотим предоставить Украине эти гарантии после окончания войны. Эти гарантии должны быть аналогичны гарантиям по статье 5, то есть гарантии безопасности будут очень близки к вступлению в НАТО, и я не могу представить будущее Украины без таких гарантий безопасности, в которых она срочно нуждается– подытожил Мерц.

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В то же время канцлер не уточнил, в каком именно формате могут быть предоставлены такие гарантии.

Напомним, Марк Рютте заявил, что в настоящее время среди стран-членов Альянса нет единого мнения по поводу вступления Украины. У Украины есть перспектива членства, однако союзники пока не пришли к согласию по этому вопросу. Он подчеркнул, что именно НАТО принимает решение о приеме новых участников.