Про це німецький канцлер заявив 23 листопада під час пресконференції.

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Яку заяву зробив Мерц?

Мерц прокоментував рішення саміту НАТО в Бухаресті 2008 року, коли Україна не отримала План дій щодо членства в Альянсі.

Це була помилка – не підтримати американську пропозицію про вступ України до НАТО у 2008 році. Якби Україна стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, вдалося б уникнути– заявив канцлер Німеччини.

Він також підтримав позицію президента Франції Еммануеля Макрона, який запропонував знову обговорити перспективу членства України в НАТО. На думку Мерца, це питання логічно порушувати в контексті можливих мирних переговорів.

Це відповідає гарантіям безпеки, яких потребує Україна, і ми хочемо надати Україні ці гарантії після закінчення війни. Ці гарантії мають бути аналогічними гарантіям за статтею 5, тобто гарантії безпеки будуть дуже близькими до вступу в НАТО, і я не можу уявити майбутнє України без таких гарантій безпеки, яких вона терміново потребує– підсумував Мерц.

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Водночас канцлер не уточнив, у якому саме форматі можуть бути надані такі гарантії.

Нагадаємо, Марк Рютте заявив, що наразі серед країн-членів Альянсу немає одностайності щодо вступу України. Україна має перспективу членства, однак союзники поки не дійшли згоди щодо цього питання. Він наголосив, що саме НАТО ухвалює рішення про прийняття нових учасників.