Об этом пишет Handelsblatt.

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Что Рютте сказал о вступлении Украины в НАТО?

По его словам, у Украины есть перспектива вступления, однако пока страны-члены не достигли согласия по этому вопросу.

НАТО самостоятельно решает, кто может стать членом. Внутри альянса в этом вопросе царит полная ясность– подчеркнул генсек.

Отдельно Марк Рютте прокомментировал возможность обсуждения членства Украины в НАТО в ходе переговоров с Россией.

Чтобы спекулировать на тему таких переговоров, сначала нужны сами переговоры– заявил генеральный секретарь НАТО.

Напомним, Рютте считает, маловероятно, что Украина сможет восстановить контроль над всеми оккупированными Россией территориями. По его мнению, война завершится дипломатическими переговорами и заключением мирного соглашения, которое может предусматривать компромисс. В то же время только президент Владимир Зеленский и его правительство могут решать, на какие условия согласится Украина.

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Генеральный секретарь НАТО сообщил, что каждую неделю общается с Зеленским и восхищается украинским президентом. Также Рютте подчеркнул важность рабочих отношений между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Даже после завершения боевых действий у России останется многочисленная армия, а США будут по-прежнему играть важную роль в обороне Европы. Кроме того, Рютте напомнил Зеленскому о незаменимости американской военной помощи для Украины, но отказался оценивать договоренности Трампа и Путина относительно импорта российского дизельного топлива.