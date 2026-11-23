Військовий експерт та експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко в ефірі 24 Каналу зазначив, що Альянс із моменту заснування у 1949 році задумувався як запобіжник від великої continental-війни.

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Як працює колективна безпека без автоматичного вступу у війну

На думку експерта, слова Мерца про Бухарестський саміт 2008 року мають внутрішньополітичний підтекст, адже в Німеччині посилюються популістські рухи, які тиражують кремлівську пропаганду.

Тарас Жовтенко наголосив, що союзники заздалегідь не зобов'язані безпосередньо кидати свої армії в бій заради союзника.

Система колективної безпеки НАТО – це в першу чергу не та система, яка дозволяє ефективно і дуже жорстко воювати на захист країни-союзника. Цей механізм є в першу чергу механізмом стримування– підкреслив експерт.

Тарас Жовтенко пояснив, чому НАТО є інструментом стримування, а не ведення війни: відео

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Зокрема, стаття 5 Вашингтонського договору передбачає підтримку коштами, зброєю, розвідданими та логістикою, що дуже нагадує сучасний формат оборонної допомоги. Проте головним чинником, який уберігає східний фланг НАТО від прямого вторгнення Росії, залишається ядерна парасолька.

Саме тому Москва надзвичайно нервово сприймає ідею Великої Британії та Франції побудувати спільну європейську ядерну систему та вимагає від них письмових відмов від захисту союзників, що зайвий раз доводить ефективність ядерного стримування.

Раніше канцлер Німеччини назвав помилкою відмову надати Україні членство у блоці під час саміту в Бухаресті.