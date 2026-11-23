Об этом заявил министр обороны Украины Евгений Хмара во время выступления на Парламентской ассамблее НАТО в Берлине.

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Сколько баллистических ракет Россия выпустила по Украине?

По словам министра, Россия не только увеличивает производственные мощности, но и активно применяет накопленное вооружение против украинских городов и инфраструктуры.

Каждые пять часов враг производит одну баллистическую ракету и продолжает наращивать этот темп. Главными целями России являются гражданское население и гражданская инфраструктура– подчеркнул Хмара.

Он также обратил внимание на систематические российские удары по украинской энергетической инфраструктуре. Только в течение октября 2026 года российские войска запустили по Украине 153 баллистические ракеты.

В то же время существенно возросло количество реактивных беспилотников, применяемых противником. Если в начале года Россия запускала менее 300 таких дронов в месяц, то в октябре их количество превысило 4 тысячи.

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Министр также привел пример одной из недавних массированных комбинированных атак. Тогда Россия задействовала 404 ударных беспилотника, в том числе 123 реактивных, а также 111 ракет, среди которых 27 баллистических.

Как Украина противодействует российскому производству ракет?

Украина пытается не только перехватывать российские ракеты, но и уничтожать средства, с помощью которых враг наносит удары.

По словам Хмары, в течение последних месяцев Силы обороны Украины поразили 16 российских пусковых установок комплексов "Искандер" и С-400.

Кроме того, Украина работает над сокращением производственных возможностей российского военно-промышленного комплекса. Именно поэтому предприятия оборонной промышленности России остаются среди целей украинских ударов.

Министр подчеркнул, что противодействие российской баллистике остается одной из ключевых задач для Украины.

По оценкам украинской разведки, Россия продолжает наращивать производство баллистических ракет, которые использует для ударов по Украине. В частности, враг ежемесячно может изготавливать 55–60 ракет для оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", а также до 50 ракет РМ-48У, которые запускаются с зенитных ракетных комплексов С-400 в режиме поражения наземных целей. Таким образом, общие производственные возможности России по этим двум типам боеприпасов могут достигать примерно 100–110 единиц в месяц.