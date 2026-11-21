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Можно ли продать квартиру без согласия совладельца

Если квартира принадлежит двум или более лицам, она может находиться в общей долевой или общей совместной собственности. В первом случае доля каждого собственника определена, а во втором – нет. Именно от формы собственности зависят правила продажи недвижимости, поясняет Министерство юстиции Украины.

Если квартира находится в общей совместной собственности, продать ее можно только с согласия всех совладельцев. Если хотя бы один из них против, остальные не могут самостоятельно заключить сделку.

Обратите внимание! Зато при общей долевой собственности каждый имеет право продать свою долю без разрешения других. Однако совладельцы имеют преимущественное право на ее приобретение. Важно, что продается именно доля в праве собственности, а не отдельная комната в квартире.

Как продать долю в квартире без согласия других совладельцев

Перед продажей собственник должен письменно уведомить других совладельцев о своем намерении, указав цену и условия сделки. Они имеют право первыми приобрести долю на тех же условиях, что и посторонний покупатель. Если совладельцы в письменной форме отказались от покупки, ждать месяц не нужно.

Если ответа нет, продать долю другому лицу можно по истечении месяца с момента получения уведомления. Когда купить ее хотят несколько совладельцев, продавец сам выбирает покупателя.

Если долю продали с нарушением преимущественного права покупки, остальные совладельцы могут обратиться в суд и потребовать перевода на себя прав и обязанностей покупателя. Для этого необходимо внести на депозитный счет суда сумму, которую должен был уплатить покупатель. Срок исковой давности для такого требования составляет один год.

Напомним, продать квартиру в Украине без подтверждения ее оценочной стоимости нельзя. Для этого собственник может бесплатно получить электронную справку или заказать отчет у профессионального оценщика. Новый закон об оценке недвижимости вступил в силу в октябре 2026 года, однако его основные положения начнут действовать только в апреле 2028 года.