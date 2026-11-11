Без оценки квартиру не продать: что изменится для владельцев недвижимости

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Можно ли продать квартиру или оформить наследство без оценки

Как указано в законодательстве, для продажи квартиры владелец должен подтвердить ее оценочную стоимость. Это можно сделать бесплатно, получив электронную справку, или заказать отчет у профессионального оценщика.

Нотариус проверяет документ перед заключением договора. Если нет ни справки, ни зарегистрированного отчета, оформить продажу не удастся.

С наследством правила другие. Дети, родители, супруг или супруга, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки могут унаследовать квартиру без определения ее стоимости для целей налогообложения. Для них действует нулевая ставка налога. Зато для наследников, которые должны платить налог, стоимость недвижимости необходимо определить. Это касается, в частности, дальних родственников и отдельных случаев наследования с участием нерезидентов.

Что меняет новый закон об оценке недвижимости

Закон № 5020-IX вступил в силу 27 октября 2026 года, но его основные положения начнут действовать 27 апреля 2028 года. Документ предусматривает новые реестры оценщиков и отчетов об оценке имущества. Отчеты, для которых регистрация обязательна, без нее не будут иметь юридической силы.

Новые правила также усилят контроль за оценщиками, чтобы предотвратить занижение стоимости недвижимости. Налоговые ставки не изменятся, однако более высокая оценка может увеличить сумму налога. В то же время закон не отменяет бесплатную автоматическую оценку и не обязывает всех собственников заказывать платные услуги.

Важно! Эксперты прогнозируют, что профессиональная оценка может подорожать на 30–50%. Сейчас такая услуга для оформления наследства стоит примерно 1 500 – 3 000 гривен. Если прогноз оправдается, цены могут вырасти до 1 950 – 4 500 гривен.

Напомним, после покупки квартиры новый владелец должен зарегистрировать право собственности. В 2026 году обычная регистрация за 5 рабочих дней стоит 330 гривен, а за срочное оформление придется заплатить до 16 640 гривен.