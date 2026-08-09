Сколько стоит оформить право собственности

После подписания договора купли-продажи покупатель должен зарегистрировать право собственности на квартиру. Только тогда он официально становится владельцем жилья и может свободно распоряжаться им, пишет юридическая компания Dozvil.

Административный сбор за регистрацию права собственности рассчитывается на основе прожиточного минимума для трудоспособных лиц, который в 2026 году составляет 3 328 гривен.

В то же время стоимость государственной регистрации зависит от того, насколько срочно необходимо оформить документы:

за 5 рабочих дней – 330 гривен (то есть 0,1 прожиточного минимума);

(то есть 0,1 прожиточного минимума); за 2 дня – 3 330 гривен;

за 1 день – 6 660 гривен;

за 2 часа – 16 640 гривен.

Если требуются дополнительные административные услуги, за них придется платить отдельно. Например, выписка из Государственного реестра вещных прав стоит 80 гривен, а исправление технической ошибки – 130 гривен.

Подать документы можно через нотариуса или онлайн через портал "Дія".

Сколько стоят услуги нотариуса

Договор купли-продажи удостоверяет нотариус, также он регистрирует переход права собственности.

Государственные нотариусы обычно берут меньшую плату, однако оформление может занять больше времени.

Частные нотариусы самостоятельно устанавливают стоимость своих услуг. Например, в Киеве оформление договора может стоить от 10 тысяч гривен, а в Киевской области – примерно от 8 тысяч гривен.

В небольших населенных пунктах стоимость услуг нотариуса часто ниже.

Кто оплачивает оформление квартиры

Законодательство не устанавливает единой схемы распределения расходов при купле-продаже квартиры. Поэтому большинство платежей покупатель и продавец определяют самостоятельно еще до заключения сделки.

Обычно покупатель оплачивает сбор в Пенсионный фонд (1 % от стоимости жилья), а продавец – налоги. Расходы на нотариуса и государственную пошлину стороны часто делят между собой. А вот стоимость переоформления жилья ложится уже на нового владельца.

Напомним, при купле-продаже квартиры в Украине в 2026 году стороны должны уплатить налоги – государственную пошлину, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), военный сбор и сбор в Пенсионный фонд – в соответствии с требованиями законодательства и условиями сделки.