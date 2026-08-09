Скільки коштує оформити право власності

Після підписання договору купівлі-продажу покупець має зареєструвати право власності на квартиру. Лише тоді він офіційно стає власником житла та може вільно розпоряджатися ним, пише юркомпанія Dozvil.

Адміністративний збір за реєстрацію права власності розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який у 2026 році становить 3 328 гривень.

Водночас вартість державної реєстрації залежить від того, наскільки терміново потрібно оформити документи:

за 5 робочих днів – 330 гривень (тобто 0,1 прожиткового мінімуму);

(тобто 0,1 прожиткового мінімуму); за 2 дні – 3 330 гривень.

за 1 день – 6 660 гривень;

за 2 години – 16 640 гривень.

Якщо необхідні додаткові адміністративні послуги, за них доведеться сплачувати окремо. Наприклад, витяг із Державного реєстру речових прав коштує 80 гривень, а виправлення технічної помилки – 130 гривень.

Подати документи можна через нотаріуса або онлайн через портал "Дія".

Скільки коштують послуги нотаріуса

Договір купівлі-продажу посвідчує нотаріус, також він реєструє перехід права власності.

Державні нотаріуси зазвичай працюють дешевше, однак оформлення може тривати довше.

Приватні нотаріуси самостійно встановлюють вартість своїх послуг. Наприклад, у Києві оформлення договору може стартувати від 10 тисяч гривень, а в Київській області – приблизно від 8 тисяч гривень.

У менших населених пунктах вартість послуг нотаріуса часто нижча.

Хто платить за оформлення квартири

Законодавство не встановлює єдиної схеми розподілу витрат під час купівлі – продажу квартири. Тому більшість платежів покупець та продавець визначають самостійно ще до укладення угоди.

Зазвичай покупець оплачує збір до Пенсійного фонду (1% вартості житла), а продавець – податки. Витрати на нотаріуса та державне мито сторони часто ділять між собою. А от вартість переоформлення житла лягає вже на нового власника.

Нагадаємо, під час купівлі – продажу квартири в Україні у 2026 році сторони мають сплатити податки – державне мито, податок на доходи фізичних осіб (ПДФО), військовий збір і збір до Пенсійного фонду – відповідно до вимог законодавства та умов угоди.