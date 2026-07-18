Який податки потрібно сплатити

Розмір податків при купівлі квартири залежить не тільки від її ціни, а й від конкретних умов угоди, пояснює АН "Маяк".

Відповідно до українського законодавства, при продажу квартири сплачуються зазвичай такі податки та мита:

державне мито;

податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

військовий збір;

та пенсійний збір.

Що має сплатити покупець

Покупець нерухомості зобов'язаний сплатити обов'язково збір на державне пенсійне страхування. Він становить 1% від вартості квартири та зазвичай сплачується до посвідчення договору купівлі-продажу нотаріусом.

Водночас варто заздалегідь з'ясувати, чи має людина право на звільнення від цього збору. Для більшості покупців на вторинному ринку цей платіж обов'язковий.

Хто платить державне мито

Під час оформлення угоди також передбачене державне мито у розмірі 1% від вартості нерухомості. Формально за законом цей платіж покладається на продавця.

Однак на практиці сторони можуть домовитися про інший розподіл витрат. Наприклад, покупець може взяти частину платежу на себе або компенсувати його продавцеві в межах загальної суми угоди.

Тому ще до підписання договору варто чітко погодити, хто і які саме платежі сплачує.

Які податки сплачує продавець

Основне податкове навантаження під час продажу квартири зазвичай припадає на продавця. Розмір платежів залежить від того, скільки часу вона перебувала у його власності та скільки нерухомості він продає протягом року.

Перший продаж за рік

Якщо нерухомість перебувала у власності понад 3 роки, ПДФО та військовий збір не сплачуються;

Якщо термін володіння становить менше 3 років, необхідно сплатити 5% ПДФО та 5% військового збору.

Другий або наступний продаж за рік

У такому разі термін володіння квартирою вже не має вирішального значення. Застосовується ставка:

18% ПДФО;

5% військового збору.

Загалом це становить 23% від оподатковуваної суми.

Як документи про купівлю квартири можуть заощадити гроші

Важливе значення має те, чи може продавець підтвердити документами початкову вартість нерухомості.

Наприклад, якщо квартира була придбана за 1 мільйон гривень, а згодом продана за 1,5 мільйона гривень, то за наявності підтверджувальних документів податки можуть нараховуватися на різницю – 500 тисяч гривень, а не на всю суму продажу.

Якщо ж документів про початкову вартість немає, податковою базою для розрахунку може стати вся сума продажу.

Також, окрім податків і зборів, під час купівлі квартири можуть виникнути додаткові витрати на послуги нотаріуса, оцінку нерухомості, реєстраційні платежі та послуги ріелтора. Хто саме оплачуватиме ці послуги, сторони можуть визначити за домовленістю.

Тож перед укладанням угоди важливо уточнити повний перелік податків, зборів і послуг, а також заздалегідь перевірити документи на квартиру. Це допоможе уникнути ситуації, коли додаткові витрати виявляться вже безпосередньо перед підписанням угоди.