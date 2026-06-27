Які документи потрібні для продажу квартири

Відсутність навіть одного з необхідних документів може затримати або взагалі поставити під загрозу продаж квартири. Адже нотаріус просто не зможе засвідчити укладання угоди, розповідає АН "Елемент".

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Тож, перед тим, як йти до нотаріуса, треба підготувати так документи:

Паспорти та податкові номери (ІПН)

Нотаріусу потрібно надати оригінали паспортів усіх співвласників та їхні реєстраційні номери облікових карток платника податків. Якщо продавець користується ID-карткою, додатково знадобиться витяг про місце реєстрації, який можна швидко отримати через застосунок "Дія".

Правовстановлюючі документи на житло

Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину або інший документ, який підтверджує законне набуття права власності.

Витяг з Державного реєстру речових прав

Якщо квартиру придбали до 2013 року, інформація може бути відсутня в електронній базі. У такому випадку додатково потрібно отримати інформаційну довідку в БТІ, яка підтвердить реєстрацію права власності.

Технічний паспорт на квартиру

Він має відповідати фактичному плануванню житла, а всі перепланування повинні бути офіційно узаконені.

Експертна оцінка нерухомості

У 2026 році власники можуть безкоштовно сформувати довідку про оціночну вартість через базу Фонду державного майна України.

Витяг з реєстру територіальної громади про зареєстрованих у квартирі осіб

Саме цей документ замінив колишню довідку про склад сім'ї.

Також часто покупці вимагають підтвердити відсутність заборгованості за комунальні послуги.

Це базовий перелік документів, необхідних для продажу квартири. Але є випадки, коли знадобляться додаткові витяги та довідки для укладання угоди. Наприклад, якщо квартира має кількох співвласників, якщо серед власників є неповнолітні чи недієздатні особи, або житло придбане у шлюбі.

Таким чином, готувати усі документи для продажу квартири необхідно завчасно. Це дозволить уникнути непотрібних затримок і зберегти нерви.

Нагадаємо, що продаж квартири може оподатковуватися. Розмір податку залежить від того, скільки об'єктів людина продала протягом календарного року і як довго володіла житлом перед укладання м угоди.