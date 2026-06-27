Какие документы необходимы для продажи квартиры

Отсутствие даже одного из необходимых документов может задержать или вообще поставить под угрозу продажу квартиры. Ведь нотариус просто не сможет заверить заключение сделки, рассказывает АН "Элемент".

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Поэтому, прежде чем идти к нотариусу, необходимо подготовить следующие документы:

Паспорта и налоговые номера (ИНН)

Нотариусу необходимо предоставить оригиналы паспортов всех совладельцев и их регистрационные номера учетных карточек налогоплательщика. Если продавец пользуется ID-карточкой, дополнительно понадобится выписка о месте регистрации, которую можно быстро получить через приложение "Дія".

Правоустанавливающие документы на жилье

Это может быть договор купли-продажи, дарственной, свидетельство о праве на наследство или другой документ, подтверждающий законное приобретение права собственности.

Выписка из Государственного реестра вещных прав

Если квартира была приобретена до 2013 года, информация может отсутствовать в электронной базе. В таком случае дополнительно необходимо получить информационную справку в БТИ, которая подтвердит регистрацию права собственности.

Технический паспорт на квартиру

Он должен соответствовать фактической планировке жилья, а все перепланировки должны быть официально узаконены.

Экспертная оценка недвижимости

В 2026 году владельцы могут бесплатно сформировать справку об оценочной стоимости через базу Фонда государственного имущества Украины.

Выписка из реестра территориальной общины о лицах, зарегистрированных в квартире

Именно этот документ заменил прежнюю справку о составе семьи.

Также часто покупатели требуют подтвердить отсутствие задолженности за коммунальные услуги.

Это базовый перечень документов, необходимых для продажи квартиры. Но бывают случаи, когда для заключения сделки потребуются дополнительные выписки и справки. Например, если у квартиры несколько совладельцев, если среди владельцев есть несовершеннолетние или недееспособные лица, либо жилье приобретено в браке.

Таким образом, готовить все документы для продажи квартиры необходимо заранее. Это позволит избежать ненужных задержек и сберечь нервы.

Напомним, что продажа квартиры может облагаться налогом. Размер налога зависит от того, сколько объектов человек продал в течение календарного года и как долго владел жильем до заключения сделки.