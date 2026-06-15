Где в Украине можно купить квартиру стоимостью до 60 тысяч долларов?

По данным аналитиков DIM.RIA, именно бюджет до 60 тысяч долларов сегодня больше всего соответствует реальным возможностям большинства покупателей жилья в Украине.

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В мае около 30% всех предложений на рынке приходилось на диапазон от 30 до 60 тысяч долларов. Этот сегмент также остается одним из самых популярных среди покупателей.

Почти половина таких объектов — однокомнатные квартиры, а именно 49%. Сложнее всего найти квартиру до 60 тысяч долларов в Киеве и Львове. В этих городах на такой ценовой сегмент приходится лишь около 10% от общего количества предложений. Из-за этого выбор для покупателей с таким бюджетом существенно ограничен.

К тому же в Киеве и Львове большинство доступных вариантов – это однокомнатные квартиры. В Киеве их доля в сегменте 30 – 60 тысяч долларов составляет 67%, а во Львове достигает 87%. Тем, кто ищет большую площадь или двухкомнатную квартиру, чаще приходится увеличивать бюджет или рассматривать другие города.

В Одессе более половины квартир в этом диапазоне также составляют однокомнатные – 57%. В то же время еще 27% предложений приходится на двухкомнатные квартиры, поэтому выбор для покупателей здесь шире, чем в Киеве или Львове.

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Больше возможностей для выбора есть в Днепре и Харькове. Около четверти объектов в пределах 30 – 60 тысяч долларов составляют однокомнатные квартиры. Наибольшая доля приходится на двухкомнатные квартиры: в Днепре таких предложений 35%, а в Харькове – 40%.

Кроме того, в Днепре и Харькове примерно каждое четвертое предложение в этом ценовом сегменте – трехкомнатная квартира. Для покупателей, которые рассматривают жилье большей площади, эти города дают больше вариантов в пределах бюджета до 60 тысяч долларов.

Сколько украинцы готовы потратить на покупку жилья в 2026 году?

Более половины украинцев планируют купить недвижимость в 2026 году. По результатам исследования DIM.RIA, о таком намерении заявили 51,1% опрошенных.

Большинство потенциальных покупателей рассчитывают на жилье в среднем ценовом сегменте. Так, 43,1% украинцев готовы потратить на квартиру или дом от 30 до 60 тысяч долларов. Еще 33,3% ищут варианты стоимостью до 30 тысяч долларов.

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов. Значительно более дорогие объекты рассматривает лишь небольшая часть опрошенных.