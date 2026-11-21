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Почему ремонт дома в Карпатах длится уже пять лет

Супруги приобрели старую деревянную хату на отдаленном хуторе в Карпатах за 10 тысяч долларов. Изначально хозяева планировали отремонтировать дом, однако после начала работ выяснилось, что его состояние намного хуже, чем они ожидали. О трудностях с восстановлением дома владельцы рассказали на странице siesta_v_carpatah в инстаграме.

Наибольшие проблемы возникли с деревянными конструкциями. Нижние балки дома полностью сгнили, поэтому для их замены дом пришлось поднимать с помощью домкратов. Хозяева также взялись за замену фундамента и опорных элементов. Почему обычный ремонт превратился в масштабную реконструкцию? "Когда взялись за ремонт, то поняли, что мы вляпались", – признались владельцы.

За пять лет супруги полностью перестроили крышу, увеличили жилую площадь и пристроили к старому дому большую новую часть. Хозяева рассказывают, что работают над восстановлением каждый день, однако даже после стольких лет дом готов лишь наполовину. Впереди остается еще немало строительных и отделочных работ.

Владельцы признаются, что не ожидали столь длительного и сложного ремонта. Когда они просматривают фотографии, сделанные до начала реконструкции, то сами удивляются, насколько изменился старый дом. Несмотря на все трудности, супруги довольны результатом и считают, что смогли спасти деревянный дом от разрушения и дать ему новую жизнь.

Напомним, чукраинка вместе с мужем приобрела старый деревенский дом в Албаниит и планирует полностью его обновить. Супруги хотят сделать ремонт внутри, демонтировать пристройку, которая затеняет комнаты, и обустроить двор.