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Чому відновлення хати в Карпатах триває вже п'ять років

Подружжя придбало стару дерев'яну хату на віддаленому хуторі в Карпатах за 10 тисяч доларів. Спочатку господарі планували відремонтувати будинок, однак після початку робіт виявилося, що його стан значно гірший, ніж вони очікували. Про труднощі з відновленням житла власники розповіли на сторінці siesta_v_carpatah в Instagram.

Найбільші проблеми виникли з дерев'яними конструкціями. Нижні балки будинку повністю згнили, тому для їх заміни хату довелося піднімати за допомогою домкратів. Господарі також взялися за заміну фундаменту та опорних елементів. Через це звичайний ремонт перетворився на масштабну реконструкцію. "Коли взялися за ремонт, то зрозуміли, що ми вляпалися", – зізналися власники.

За п'ять років подружжя повністю перебудувало дах, збільшило житлову площу та прибудувало до старої хати велику нову частину. Господарі розповідають, що працюють над відновленням щодня, проте навіть після стількох років будинок готовий лише наполовину. Попереду залишається ще чимало будівельних і оздоблювальних робіт.

Власники зізнаються, що не очікували настільки тривалого та складного ремонту. Коли вони переглядають фотографії, зроблені до початку реконструкції, то самі дивуються, наскільки змінилася стара хата. Попри всі труднощі, подружжя задоволене результатом і вважає, що змогло врятувати дерев'яний будинок від руйнування та дати йому нове життя.

Нагадаємо, українка разом із чоловіком придбала старий сільський будинок в Албанії та планує повністю його оновити. Подружжя хоче зробити ремонт усередині, демонтувати прибудову, яка затіняє кімнати, та облаштувати подвір'я.