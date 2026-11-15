Українка придбала стару хату в Албанії: який вигляд має будинок

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Який будинок купила українка в Албанії та що планує змінити

Українка Олена Шайда вже чотири роки живе в Албанії, де разом із чоловіком придбала старий сільський будинок. Жінка показала нове житло та розповіла про запланований ремонт на своєму YouTube-каналі "Албанія очима емігранта".

У будинку є дві спальні, гостьова кімната, кухня та ванна. Олена хоче замінити плитку в коридорі та кухні, а також відшліфувати стіни, оскільки їй не подобається нерівна штукатурка. На деяких стінах з'явилася пліснява, а в одній із кімнат залишилися сліди протікань.

Саме цю кімнату чоловік Олени планує перетворити на робочий кабінет. Зміни чекають і на ванну, де вже є бойлер, вікно та місце для пральної машини. Господиня хоче встановити нову ванну. Від попередніх власників також залишилися дивани, столи, килими та обігрівачі. Олена хоче позбутися частини старих меблів, проте чоловік пропонує поки їх залишити.

Для опалення подружжя вже придбало піч, розраховану на приміщення площею до 160 квадратних метрів. Також Олена планує демонтувати прибудову за вікном, яка затіняє кімнати. Завдяки цьому в будинку буде більше природного світла.

На подвір'ї є окрема літня кухня з піччю та каміном. Там попередні господарі залишили дивани, столи, посуд та інші побутові речі. Територія виявилася значно більшою, ніж очікувала українка, тому планів на її облаштування чимало. Чоловік хоче зробити гараж для автомобіля та комору, а Олена – посадити дерева, облаштувати грядки й встановити альтанку.

Нагадаємо, інше подружжя також придбало стару хату та взялося за її відновлення. Власники показали, як змінилося житло за місяць ремонту та які роботи вже вдалося виконати.