Подружжя придбало занедбану хату: що вдалося зробити всього за місяць

Що подружжя встигло змінити у старому будинку за місяць

За місяць власники встигли прибрати одну кімнату в будинку, де залишилося багато старих речей. Ванну, газову колонку та холодильник винесли на подвір'я, де поки залишили разом з іншими старими речами, розповіли вони на ютуб-каналі "Дім під Клюс".

Реклама Adv

Разом із помічниками подружжя прибрало й літню кухню. Звідти винесли сміття та непотрібні речі, залишивши лише те, що ще може знадобитися. Також чоловік почав розбирати стару господарську споруду, де, за словами сусіда, колись була лазня. Її дах частково обвалився, а цеглу зі зруйнованої частини власник складає окремо.

За цей час на подвір'ї майже завершили облаштування каналізації. На ділянці облаштували каналізаційну яму об'ємом 8 кубічних метрів, стіни якої виклали переважно зі шлакоблоків, а верхню частину – із цегли. На момент зйомки залишалося виконати армування та забетонувати перекриття. Після цього, за словами господарів, каналізація буде готова до використання.

Раніше ділянка настільки заросла деревами, кущами та бур'янами, що подекуди пройти було неможливо. За місяць власники зрізали багато кущів і дерев та прибрали бур'яни. Зокрема, великий горіх довелося зрізати, щоб звільнити місце для автомобільного заїзду. Чоловік також частково вирівняв землю там, де раніше стояв металевий гараж.

Після розчищення на подвір'ї залишилися купи гілок і будівельного сміття. Найближчим часом подружжя планує завершити прибирання будинку та господарських споруд, вивезти сміття й встановити новий паркан.

Нагадаємо, як 24 Канал розповідав раніше, українець придбав старий будинок на Чернігівщині за 90 тисяч гривень. Попри невисоку ціну, хата виявилася в непоганому стані, а разом із нею чоловік отримав літню кухню, господарські споруди, город і фруктовий сад.