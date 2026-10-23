Чоловік придбав хату на Чернігівщині за 90 тисяч гривень: що отримав за ці гроші

Який будинок придбав чоловік у Чернігівській області

Українець Ігор Висоцький придбав старий сільський будинок за 90 тисяч гривень. Хата розташована в Чернігівському районі Чернігівської області, розповів власник на своєму ютуб-каналі.

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За словами чоловіка, будинок зберігся в досить хорошому стані. Усередині є кілька кімнат із високими стелями, майже нові вхідні двері та електрика. Попередні мешканці залишили в хаті меблі й чимало речей, серед яких старий сервіз, велосипед, одяг та різні побутові дрібниці.

Скриншот з каналу Ігора Висоцького

Газу в будинку немає, а опалювати його можна за допомогою груби. Колишні власники запевняли, що вона справна, проте Ігор ще не встиг перевірити це. Біля хати є робоча свердловина, а на подвір'ї – глибокий колодязь із водою, який ще потрібно привести до ладу.

Скриншот з каналу Ігора Висоцького

Саме подвір'я досить доглянуте, хоча подекуди вже заросло травою. Крім будинку, тут є літня кухня площею приблизно 16 квадратних метрів. Усередині стоїть грубка, але електрику до приміщення не провели. Також на території є великий погріб, де, ймовірно, залишилася консервація, та сарай із чималим запасом дров.

Біля хати розташований город площею близько 15 соток і фруктовий сад. Тут ростуть яблуні, груші, абрикоси, алича, пізня малина та щонайменше чотири персикові дерева. Колишня власниця розповіла, що минулого року персики дали дуже хороший урожай. Водночас частина старих дерев уже майже не родить.

Ігор також поділився, що приблизно рік тому був змушений залишити прикордоння Чернігівщини. Його попередній будинок стояв лише за два кілометри від кордону з Росією, а через постійні обстріли жити там стало неможливо. За словами чоловіка, дедалі більше людей виїжджають із прикордонних сіл, тому знайти будинок у безпечніших населених пунктах області стає складніше.

Що власник планує змінити

Тепер Ігор хоче поступово облаштувати нове господарство. Спочатку планує покосити траву, розчистити зарослі частини подвір'я та прибрати непотрібні речі. Частину старих фруктових дерев чоловік збирається спиляти, зокрема одну з яблунь, яка вже погано родить. Також він думає, чи варто прибирати березу. Натомість у саду хоче посадити молоді дерева, але із сортами ще не визначився.

Для літньої кухні власник уже придумав нове призначення. Він хоче облаштувати там невелику майстерню, де виготовлятиме рамки та вулики для бджіл. Для цього потрібно звільнити приміщення від старих речей, трохи його оновити й пофарбувати. Частину дерев'яних заготовок Ігор уже привіз, а обігрівати майстерню планує грубкою.

Цікаво! Чоловік має власну пасіку, яку збирається перевезти на нове подвір'я. Для вуликів він уже придивився окрему ділянку, де залишилося покосити траву та розчистити місце.

Крім того, Ігор придбав 200 саджанців полуниці, які хоче висадити ще цього року. Спочатку він планував використати для цього частину городу, проте землю там потрібно додатково підготувати. Тому тепер чоловік шукає інше місце на подвір'ї, де зможе облаштувати грядки.

Нагадаємо, нині багато українців обирають старі сільські хати та поступово відновлюють їх. Наприклад, чоловік придбав будинок за 1500 доларів, у якому ніхто не жив близько восьми років. Уже за місяць він встиг оновити стелі, підлогу та стіни, а в майбутньому планує облаштувати город і теплицю.

Ще одна українка розповіла, як купила старий будинок у селі, яке колись заснували німецькі колоністи. Разом із хатою родина отримала земельну ділянку площею 0,8 гектара та стару стайню. Будинок має сім кімнат, але відновлення всієї садиби може тривати кілька років.