Мужчина купил хату в Черниговской области за 90 тысяч гривен: что он получил за эти деньги

Какую хату приобрел мужчина в Черниговской области

Украинец Игорь Высоцкий приобрел старый сельский дом за 90 тысяч гривен. Дом расположен в Черниговском районе Черниговской области, рассказал владелец на своем YouTube-канале.

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По словам мужчины, дом сохранился в довольно хорошем состоянии. Внутри есть несколько комнат с высокими потолками, почти новая входная дверь и электрика. Прежние жильцы оставили в доме мебель и немало вещей, среди которых старый сервиз, велосипед, одежда и различные бытовые мелочи.

Газа в доме нет, а отапливать его можно с помощью печи. Бывшие владельцы уверяли, что она исправна, однако Игорь еще не успел это проверить. Рядом с домом есть действующая скважина, а во дворе – глубокий колодец с водой, который еще нужно привести в порядок.

Скриншоты с канала Игоря Высоцкого

Сам двор довольно ухоженный, хотя местами уже зарос травой. Помимо дома, здесь есть летняя кухня площадью примерно 16 квадратных метров. Внутри стоит печь, но электричество в помещение не подведено. Также на территории есть большой погреб, где, вероятно, остались консервы, и сарай с немалым запасом дров.

Рядом с домом расположен огород площадью около 15 соток и фруктовый сад. Здесь растут яблони, груши, абрикосы, алыча, поздняя малина и как минимум четыре персиковых дерева. Бывшая владелица рассказала, что в прошлом году персики дали очень хороший урожай. В то же время часть старых деревьев уже почти не плодоносит.

Игорь также рассказал, что примерно год назад был вынужден покинуть приграничные районы Черниговской области. Его прежний дом стоял всего в двух километрах от границы с Россией, а из-за постоянных обстрелов жить там стало невозможно. По словам мужчины, все больше людей уезжают из приграничных сел, поэтому найти дом в более безопасных населенных пунктах области становится сложнее.

Что владелец планирует изменить

Теперь Игорь хочет постепенно обустроить новое хозяйство. Сначала он планирует скосить траву, расчистить заросшие участки двора и убрать ненужные вещи. Часть старых фруктовых деревьев мужчина собирается спилить, в частности одну из яблонь, которая уже плохо плодоносит. Также он думает, стоит ли убирать березу. Зато в саду хочет посадить молодые деревья, но с сортами еще не определился.

Для летней кухни хозяин уже придумал новое назначение. Он хочет обустроить там небольшую мастерскую, где будет изготавливать рамки и ульи для пчел. Для этого нужно освободить помещение от старых вещей, немного его обновить и покрасить. Часть деревянных заготовок Игорь уже привез, а отапливать мастерскую планирует печкой.

Интересно! У мужчины есть собственная пасека, которую он собирается перевезти на новый участок. Для ульев он уже присмотрел отдельный участок, где осталось скосить траву и расчистить место.

Кроме того, Игорь приобрел 200 саженцев клубники, которые хочет высадить еще в этом году. Сначала он планировал использовать для этого часть огорода, однако землю там нужно дополнительно подготовить. Поэтому теперь мужчина ищет другое место во дворе, где сможет обустроить грядки.

Напомним, в настоящее время многие украинцы выбирают старые сельские дома и постепенно восстанавливают их. Например, мужчина купил дом за 1500 долларов, в котором никто не жил около восьми лет. Уже за месяц он успел обновить потолки, пол и стены, а в будущем планирует обустроить огород и теплицу.

Еще одна украинка рассказала, как купила старый дом в деревне, которую когда-то основали немецкие колонисты. Вместе с домом семья получила земельный участок площадью 0,8 гектара и старую конюшню. В доме семь комнат, но восстановление всей усадьбы может занять несколько лет.