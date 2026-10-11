Какой дом купил украинец за 1500 долларов

Мужчина приобрел старый хату в селе, где когда-то жили его предки. На момент покупки он был заброшен и требовал серьезного ремонта, однако владелец считает покупку выгодной, рассказал он на канале"Селяндия".

В доме есть две комнаты, кладовка и выход на чердак, а внутри осталось много старой мебели и вещей. Здесь также сохранилось печное отопление, хотя мужчина пока не знает, можно ли пользоваться печью. На стене до сих пор висит фотография его прадеда.

Вещи предыдущих владельцев в старом доме / Скриншот 24 Канала

Вместе с домом украинец приобрел 23 сотки земли с хозяйственными постройками, где раньше держали скот и хранили урожай. За огородом протекает река, а на самом участке мужчина хочет обустроить сад и выращивать овощи и фрукты. Старые деревянные постройки он планирует снести, чтобы освободить место для фруктовых деревьев, а заросшую территорию начал расчищать еще до ремонта дома.

Что удалось отремонтировать за месяц

За месяц мужчина уже успел обновить часть потолков, залить пол и приступить к отделке стен. Трудности возникли с креплением деревянных реек, ведь потолок глиняный, и пришлось искать балки, к которым их можно прикрепить. В другой комнате мужчина решил поднять уровень потолка, чтобы он выглядел лучше. Для этого сделали каркас, укрепили его металлическими уголками, а часть конструкций уже обшили гипсокартоном, выровняли и зашпаклевали.

Пол в одной из комнат залили новой стяжкой. В коридоре старый пол демонтировали, а один из дверных проемов уже сузили до стандартного размера. Раньше там стояли широкие двойные двери советского образца, которые владелец решил заменить. Новые двери он уже заказал и планирует установить во всем доме одинаковые – белого цвета.

Как выглядел дом до и после ремонта / Скриншоты 24 Канала

Потолок в комнате выровняли и окрасили в белый цвет, хотя для желаемого результата, по словам мужчины, может понадобиться шесть-семь слоев краски. Для стен в коридоре он выбрал декор под кирпич, который создал с помощью специальной формы и гипсовой штукатурки. Впоследствии поверхность планирует покрасить водоэмульсионной краской.

Во время ремонта мужчина также перенес батарею отопления в одной из комнат, чтобы она располагалась симметрично, и привел в порядок часть электрических кабелей. Для малярного валика он даже сделал ручку из садового инструмента, чтобы сэкономить.

Хотя за месяц удалось выполнить немало работ, ремонт еще продолжается. Владельцу нужно завершить отделку стен и потолков, установить заказанные двери и уложить напольное покрытие. Сам автор видео доволен результатами первого месяца ремонта.

Напомним, украинка и ее муж-испанец в течение пяти лет восстанавливали столетний дом в Карпатах, которую знакомые советовали снести. Супруги сохранили традиционные элементы дома, в частности печь, которую пришлось полностью разобрать и построить заново.