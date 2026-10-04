Как столетний дом в Карпатах превратили в современное жилье

Дом супруги приобрели на отдаленном хуторе в Карпатах. Его владелица работает дизайнером интерьеров и художницей, а об изменениях в доме рассказывает на странице siesta_v_carpatah.

После покупки знакомые советовали не тратить силы на старую хату, а снести ее и построить новую. Хозяева решили восстановить то, что уже было.

На кухне осталась старая печь, облицованная сине-розовой плиткой советских времен и дополненная металлическими элементами. Супругам советовали убрать конструкцию и заменить ее обычной газовой или электрической плитой, однако хозяйка хотела оставить в доме традиционную печь.

В конце концов старую конструкцию разобрали полностью – до последнего кирпича. После этого печь начали строить заново. Работы длились несколько недель и, по словам владелицы, были сложными и очень грязными.

Новую печь сделали белой, а ее нижнюю часть украсили рельефными изразцами. Она гармонирует с деревянными стенами и не только дополняет интерьер, но и обогревает дом.

Восстановление дома длится уже пять лет и до сих пор не завершена полностью. За это время супруги сталкивались с ошибками и сложностями, но шаг за шагом делали дом удобным для постоянного проживания.

Недавно хозяйка нашла архивные фотографии дома и показала их вместе с современными снимками. На старых снимках видно состояние дома до начала работ, а на новых – как он изменился за пять лет восстановления.

Напомним, на Буковине сохранились дома, построенные более 100 лет назад. Для их стен использовали дерево, лозу, солому и глину, а у некоторых домов были даже дымоходы из лозы.