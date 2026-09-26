Как выглядели старинные буковинские дома

В XIX веке строительные традиции Буковины различались от приднестровских сел до предгорий. Материалы для строительства выбирали в зависимости от местности и достатка семьи, рассказали на канале VOXORIUM_UA.

Например, в селе Викно сохранился дом, построенный в 1891 году. Его стены сделали из деревянных кольев, переплетенных глино-соломенными перевязями, то есть скрученными жгутами из соломы и глины. Изнутри и снаружи конструкцию обмазали глиной. Даже дымоход изготовили из лозы и также покрыли глиняной обмазкой.

Другую технологию использовали при строительстве дома из Большого Кучурова. Его стены возвели из деревянных бревен, обмазали глиной и побелили, а внизу фасада сделали широкую синюю полосу.

Особенно выделялась четырехскатная деревянная крыша, покрытая дранницей – тонкими колотыми досками. На коньке они образовывали заостренное декоративное завершение. Крышу поддерживали выступы деревянных венцов, которые постепенно удлинялись вверх. Именно такая конструкция придавала дому характерный силуэт.

Отличалась и внутренняя планировка буковинских домов. В одних домах были только жилая комната и прихожая, в других – две комнаты по разные стороны прихожей. В доме из Викна их называли большой хатой и хаткой. Рядом с жилым домом располагались хозяйственные постройки – кладовые, амбары и стойла. Их количество зависело от потребностей и материальных возможностей семьи.

Напомним, что современные украинские архитекторы продолжают использовать традиционные мотивы в своих проектах. В частности, студия YOD Group создала комплекс современных домов-мазанок с тростниковыми крышами, который вошел в шорт-лист международной премии Dezeen Awards 2026.