Як виглядали давні буковинські хати

У XIX столітті будівельні традиції Буковини відрізнялися від придністровських сіл до передгір'я. Матеріали для будівництва обирали залежно від місцевості та достатку родини, розповіли на каналі VOXORIUM_UA.

Наприклад, у селі Вікно збереглася хата, збудована 1891 року. Її стіни зробили з дерев'яного кілля, переплетеного глиносолом'яними перевеслами, тобто скрученими джгутами із соломи та глини. Зсередини та зовні конструкцію обмазали глиною. Навіть димар виготовили з лози й також покрили глиняною обмазкою.

Іншу технологію використали для будівництва хати з Великого Кучурова. Її стіни звели з дерев'яних колод, обмазали глиною та побілили, а внизу фасаду зробили широку синю смугу.

Особливо вирізнявся чотирисхилий дерев'яний дах, покритий драницями – тонкими колотими дошками. На гребені вони утворювали загострене декоративне завершення. Дах підтримували виступи дерев'яних вінців, які поступово видовжувалися догори. Саме така конструкція надавала будинку характерного силуету.

Відрізнялося й внутрішнє планування буковинських хат. В одних будинках були лише житлова кімната та сіни, в інших – дві кімнати по різні боки сіней. У хаті з Вікна їх називали великою хатою та хаткою. Поруч із житлом розташовували господарські споруди – комори, стодоли та стайні. Їхня кількість залежала від потреб і матеріальних можливостей родини.

Нагадаємо, сучасні українські архітектори продовжують використовувати традиційні мотиви у своїх проєктах. Зокрема, студія YOD Group створила комплекс сучасних хат-мазанок з очеретяними дахами, який потрапив до шортліста міжнародної премії Dezeen Awards 2026.