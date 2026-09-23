Як виглядають сучасні українські хати-мазанки

Український проєкт потрапив до шортліста Dezeen Awards 2026 у категорії сільських будинків, пише видання Dezeen.

Комплекс "Хата-мазанка" створила київська студія YOD Group на території приватної садиби в Україні. Він складається з трьох окремих гостьових будинків, в архітектурі яких поєднали традиційні українські мотиви із сучасним дизайном.

Найпомітніша особливість будинків – заокруглені скляні стіни та високі солом'яні дахи, що сягають 10 метрів. Його форма нагадує традиційну українську шапку-кучму. Для покрівлі архітектори використали однорічний очерет з Одещини.

Фото YOD Group

Усередині будинків облаштували незвичайні куполи, які височіють над спальнями та житловими зонами. Їх оздобили дерев'яною черепицею, що нагадує традиційні покрівлі Карпатського регіону. Кухні та ванні кімнати відокремили від решти приміщень бетонними перегородками.

Крізь скляні стіни відкривається вид на природу довкола будинків, однак для приватності передбачили автоматичні штори. Ще одна незвичайна деталь – підлога з гладенької гальки, яка простягається за межі скляних стін і візуально поєднує кімнати з простором навколо будинків.

Фото YOD Group

Для оформлення інтер'єрів обрали меблі української дизайнерки Катерини Соколової, створені для бренду Noom. Їх доповнили декором із чорної глини від Guculiya. У кімнатах переважають природні кольори, різноманітні фактури та стримані деталі, характерні для сучасного екомінімалізму.

Загалом до коротких списків архітектурної премії увійшли 152 проєкти із 36 країн у 19 категоріях. "Хата-мазанка" змагатиметься з роботами з Португалії, Китаю, Данії, Австралії, Великої Британії та Мексики. Переможців міжнародної премії оголосять 16 листопада 2026 року.

Фото YOD Group

Нагадаємо, на Рівненщині українка перетворила дідусеву хату, яка понад 20 років стояла порожньою, на етносадибу. У будинку зберегли стару піч, у якій досі готують їжу, ткацький верстат та інші родинні речі.