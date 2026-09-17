Як стару хату на Рівненщині перетворили на етносадибу

Марія Шершун із села Злазне на Рівненщині перетворила стару дідусеву хату на етносадибу. У будинку понад 20 років ніхто не жив, а тепер сюди знову приходять люди, пише Суспільне Рівне.

Хату звели після Другої світової війни, орієнтовно у 1950-х роках. Батько Марії разом зі своїм батьком самі заготовляли дерево для будівництва. У будинку жили дідусь і бабуся жінки – Тимофій та Параска Бачуки. Вони виховували п'ятьох дітей.

Після смерті двох тіток хата перейшла Марії у спадок. Одна з родичок переживала, що без господаря старий будинок з часом може зруйнуватися. Тому Марія вирішила зберегти оселю та перетворити її на етносадибу.

Однією з головних деталей інтер'єру залишилася стара піч. Її зробили придатною до використання, тож у ній і тепер готують їжу, зокрема гарбузову кашу та пироги. Для цього використовують рогачі та коцюбу. У хаті також є вишиті рушники, старовинні предмети побуту та ткацький верстат. Один із рушників належав бабусі Варварі.

Українка із Рівненщини перетворила дідусеву хату на етносадибу / Скриншот з відео Суспільне

Тепер до етносадиби приходять родичі, діти та гості. На подвір'ї збереглася і столітня груша, яка також залишилася частиною старого обійстя. Після понад 20 років без мешканців хата знову стала місцем, де збираються люди.

Нагадаємо, архітектурний дизайнер Ілля Ковальчук купив стару хату в Карпатах за 13,5 тисячі доларів і витратив на її реновацію ще близько 30 тисяч. У будинку облаштували санвузол і велику кухню, відновили піч, оновили меблі та зробили інтер'єр світлішим, водночас зберігши риси старої карпатської оселі.