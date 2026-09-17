Как старый дом в Ровенской области превратили в этноусадьбу

Мария Шершун из села Злазне в Ровенской области превратила старый дом своего деда в этноусадьбу. В доме более 20 лет никто не жил, а теперь сюда снова приходят люди, пишет "Суспильне Ровно".

Дом построили после Второй мировой войны, примерно в 1950-х годах. Отец Марии вместе со своим отцом сами заготавливали дерево для строительства. В доме жили дедушка и бабушка женщины – Тимофей и Параска Бачуки. Они воспитывали пятерых детей.

После смерти двух теток дом перешел Марии в наследство. Одна из родственниц переживала, что без хозяина старый дом со временем может разрушиться. Поэтому Мария решила сохранить дом и превратить его в этноусадьбу.

Одной из главных деталей интерьера осталась старая печь. Ее привели в рабочее состояние, поэтому в ней и сейчас готовят еду, в частности тыквенную кашу и пироги. Для этого используют рогачи и коцюбу. В доме также есть вышитые рушники, старинные предметы быта и ткацкий станок. Один из рушников принадлежал бабушке Варваре.

Украинка из Ровенской области превратила дедушкин дом в этноусадьбу / Скриншот из видео "Суспильне"

Теперь в этноусадьбу приезжают родственники, дети и гости. Во дворе сохранилась и столетняя груша, которая также осталась частью старого подворья. После более чем 20 лет без жильцов дом снова стал местом, где собираются люди.

Напомним, архитектурный дизайнер Илья Ковальчук купил старый дом в Карпатах за 13,5 тысячи долларов и потратил на его реновацию еще около 30 тысяч. В доме обустроили санузел и большую кухню, восстановили печь, обновили мебель и сделали интерьер светлее, сохранив при этом черты старого карпатского жилища.