Как дизайнер купил старый дом в Карпатах и отреставрировал его

Архитектурный дизайнер Илья Ковальчук купил дом в Карпатах за 13 500 долларов, о чем владелец рассказал на странице illyakovalchuk.

В доме обустроили санузел и большую кухню, отреставрировали печь и заменили часть мебели. Пространство также освободили от лишних вещей, а темные комнаты постепенно стали светлее и просторнее. В то же время владелец не пытался полностью избавиться от черт старой карпатской хаты.

Более всего изменился интерьер: ковры на стенах, массивная темная мебель и пестрый текстиль уступили место светлым стенам, деревянному полу и более простой мебели.

На кухне появились открытые деревянные полки и рабочая поверхность под окном, а в жилых комнатах оставили значительно меньше вещей. При этом в оформлении сохранили дерево, традиционный текстиль и другие детали, напоминающие о старом карпатском доме.

На реновацию дома Илья потратил около 30 тысяч долларов. В комментариях он уточнил, что большую часть работ выполнили еще в 2021–2022 годах, поэтому эту сумму следует рассматривать с учетом цен того времени.

По его словам, сейчас аналогичная реставрация могла бы стоить примерно в 1,5–2 раза дороже, хотя окончательная сумма зависела бы от состояния дома и объема работ.

Несмотря на значительные расходы на реновацию, владелец остался доволен результатом. Теперь Илья называет покупку этого дома своей лучшей инвестицией.

Напомним, в Черновцах супруги приобрели дом 1970-х годов за 55 тысяч долларов и приступили к его восстановлению. Перед ремонтом владельцам пришлось расчистить заросший участок и демонтировать старые постройки, а сама реновация дома может продлиться еще около двух лет.