Як дизайнер купив стару хату в Карпатах та відновив її

Архітектурний дизайнер Ілля Ковальчук купив будинок у Карпатах за 13 500 доларів, про що власник розповів на сторінці illyakovalchuk.

У будинку облаштували санвузол і велику кухню, відновили піч та замінили частину меблів. Простір також звільнили від зайвих речей, а темні кімнати поступово стали світлішими та просторішими. Водночас власник не намагався повністю позбутися рис старої карпатської хати.

Найпомітніше змінився інтер'єр: килими на стінах, масивні темні меблі та строкатий текстиль поступилися світлим стінам, дерев'яній підлозі й простішим меблям.

На кухні з'явилися відкриті дерев'яні полиці та робоча поверхня під вікном, а в житлових кімнатах залишили значно менше речей. При цьому в оформленні зберегли дерево, традиційний текстиль та інші деталі, які нагадують про стару карпатську оселю.

На реновацію хати Ілля витратив близько 30 тисяч доларів. У коментарях він уточнив, що більшість робіт виконали ще у 2021 – 2022 роках, тому цю суму варто розглядати з урахуванням тодішніх цін.

За його словами, зараз аналогічне відновлення могло б коштувати приблизно у 1,5 – 2 рази дорожче, хоча остаточна сума залежала б від стану будинку та обсягу робіт.

Попри значні витрати на реновацію, власник залишився задоволений результатом. Тепер Ілля називає придбання цієї хати своєю найкращою інвестицією.

Нагадаємо, у Чернівцях подружжя придбало будинок 1970-х років за 55 тисяч доларів і взялося за його відновлення. Перед ремонтом власникам довелося розчистити зарослу ділянку та демонтувати старі споруди, а сама реновація будинку може тривати ще близько двох років.