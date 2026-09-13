Як подружжя купило будинок 1970-х у Чернівцях і відновлює його

Подружжя знайшло будинок 1970-х років у районі Роша на платформі OLX. Разом із ним власники отримали ділянку площею 8 соток, а до центру Чернівців звідти близько 5 хвилин їзди, розповіли у тік ток The_Chik_House.

Хату обрали, бо хотіли мати власний двір і тишу, а не жити у квартирі поруч із сусідами. Після купівлі власники запросили прораба, щоб визначити, з чого починати відновлення. Він порадив спершу розчистити ділянку та знести старі споруди, а вже потім переходити до самої хати. Власники планують відремонтувати дах, утеплити будинок і підсилити фундамент.

Спочатку подружжя також розглядало можливість зробити другий поверх. Однак після того, як прораб назвав орієнтовну вартість таких робіт, від цієї ідеї відмовилися й вирішили залишити будинок одноповерховим.

Двір був настільки зарослим, що, за словами власниці, ділянку вони знайшли не з першого разу. Бузина сягала приблизно двох метрів, а під нею лежали зрізані гілки старих дерев. На подвір'ї також стояв старий похилений гараж, який вирішили прибрати.

Спочатку гараж намагалися розбирати вручну, але зрештою викликали екскаватор. Робота техніки коштувала 10 тисяч гривень. Ще 2,5 тисячі гривень заплатили за подрібнення гілок, яке тривало близько трьох годин.

Водночас за вивезення сміття перевізники просили близько 12 тисяч гривень. Сам будинок потребує капітальної реновації, а роботи, за оцінкою власників, можуть тривати ще близько двох років.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік купив занедбаний будинок біля річки за тисячу доларів і взявся відновлювати його власними руками. Після покупки він уже розчистив ділянку, зробив доріжку, сходи та паркан.