Як столітню хату в Карпатах перетворили на сучасне житло

Будинок подружжя придбало на віддаленому хуторі в Карпатах. Його власниця працює дизайнеркою інтер'єрів і художницею, а про зміни в оселі розповідає на сторінці siesta_v_carpatah.

Після купівлі знайомі радили не витрачати сили на стару хату, а знести її та побудувати нову. Господарі вирішили відновлювати те, що вже було.

На кухні залишалася стара піч, облицьована синьо-рожевою плиткою радянського періоду та доповнена металевими елементами. Подружжю радили прибрати конструкцію й замінити її звичайною газовою або електричною плитою, однак власниця хотіла залишити в домі традиційну піч.

Стару конструкцію зрештою розібрали повністю – до останньої цеглини. Після цього піч почали будувати заново. Роботи тривали кілька тижнів і, за словами власниці, були складними та дуже брудними.

Нову піч зробили білою, а її нижню частину оздобили рельєфними кахлями. Вона поєднується з дерев'яними стінами та не лише доповнює інтер'єр, а й обігріває будинок.

Відновлення будинку триває вже п'ять років і досі повністю не завершене. За цей час подружжя стикалося з помилками та складнощами, але крок за кроком робило хату зручною для постійного життя.

Нещодавно власниця знайшла архівні фотографії будинку й показала їх разом із сучасними кадрами. На старих знімках видно стан хати до початку робіт, а на нових – як вона змінилася за п'ять років відновлення.

Нагадаємо, на Буковині збереглися хати, збудовані понад 100 років тому. Для їхніх стін використовували дерево, лозу, солому та глину, а деякі будинки мали навіть димарі з лози.