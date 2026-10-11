Який будинок українець купив за 1500 доларів

Чоловік придбав стару хату в селі, де колись жили його предки. На момент купівлі вона була занедбаною та потребувала серйозного ремонту, проте власник вважає придбання вигідним, розповів він на каналі "Селяндія".

У будинку є дві кімнати, комірчина та вихід на горище, а всередині залишилося багато старих меблів і речей. Тут також збереглося пічне опалення, хоча чоловік поки не знає, чи можна користуватися піччю. На стіні досі висить фотографія його прадіда.

Речі попередніх власників у старій хаті / Скриншот 24 Каналу

Разом із хатою українець придбав 23 сотки землі з господарськими спорудами, де раніше тримали худобу та зберігали врожай. За городом протікає річка, а на самій ділянці чоловік хоче облаштувати сад і вирощувати овочі та фрукти. Старі дерев'яні споруди він планує знести, щоб звільнити місце для плодових дерев, а зарослу територію почав розчищати ще до ремонту будинку.

Що вдалося відремонтувати за місяць

За місяць чоловік уже встиг оновити частину стель, залити підлогу та розпочати оздоблення стін. Труднощі виникли з кріпленням дерев'яних рейок, адже стеля глиняна й довелося шукати балки, до яких їх можна прикріпити. В іншій кімнаті чоловік вирішив підняти рівень стелі, щоб вона мала кращий вигляд. Для цього зробили каркас, зміцнили його металевими кутиками, а частину конструкцій уже обшили гіпсокартоном, вирівняли та зашпаклювали.

Підлогу в одній із кімнат залили новою стяжкою. У коридорі стару підлогу демонтували, а один із дверних отворів уже звузили під стандартний розмір. Раніше там стояли широкі подвійні двері радянського зразка, які власник вирішив замінити. Нові двері він уже замовив і планує встановити в усьому будинку однакові – білого кольору.

Як виглядала хата до та після ремонту / Скриншоти 24 Каналу

Стелю в кімнаті вирівняли та пофарбували в білий колір, хоча для бажаного результату, за словами чоловіка, може знадобитися шість-сім шарів фарби. Для стін у коридорі він обрав декор під цеглу, який зробив за допомогою спеціальної форми та гіпсової штукатурки. Згодом поверхню планує пофарбувати водоемульсійною фарбою.

Під час ремонту чоловік також переніс батарею опалення в одній із кімнат, щоб вона розташовувалася симетрично, та впорядкував частину електричних кабелів. Для малярного валика він навіть зробив ручку із садового інструмента, щоб зекономити.

Хоча за місяць вдалося виконати чимало робіт, ремонт ще триває. Власникові потрібно завершити оздоблення стін і стель, встановити замовлені двері та укласти підлогове покриття. Сам автор відео задоволений результатами першого місяця ремонту.

Нагадаємо, українка та її чоловік-іспанець протягом п'яти років відновлювали столітню хату в Карпатах, яку знайомі радили знести. Подружжя зберегло традиційні елементи будинку, зокрема піч, яку довелося повністю розібрати та збудувати заново.