Супруги купили заброшенный дом: что удалось сделать всего за месяц

Что супруги успели изменить в старом доме за месяц

За месяц хозяева успели прибрать одну комнату в доме, где осталось много старых вещей. Ванну, газовую колонку и холодильник вынесли во двор, где пока оставили вместе с другими старыми вещами, рассказали они на YouTube-канале "Дом под Клюс".

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Вместе с помощниками супруги прибрали и летнюю кухню. Оттуда вынесли мусор и ненужные вещи, оставив только то, что еще может пригодиться. Также мужчина начал разбирать старое хозяйственное сооружение, где, по словам соседа, когда-то была лазня. Ее крыша частично обрушилась, а кирпичи из разрушенной части владелец складывает отдельно.

За это время во дворе почти завершили обустройство канализации. На участке обустроили канализационную яму объемом 8 кубических метров, стены которой выложили преимущественно из шлакоблоков, а верхнюю часть – из кирпича. На момент съемки оставалось выполнить армирование и забетонировать перекрытие. После этого, по словам хозяев, канализация будет готова к использованию.

Ранее участок настолько зарос деревьями, кустами и сорняками, что местами пройти было невозможно. За месяц владельцы срубили много кустов и деревьев и убрали сорняки. В частности, пришлось срубить большой орех, чтобы освободить место для подъезда автомобиля. Мужчина также частично выровнял землю там, где раньше стоял металлический гараж.

После расчистки во дворе остались кучи веток и строительного мусора. В ближайшее время супруги планируют завершить уборку дома и хозяйственных построек, вывезти мусор и установить новый забор.

Напомним, как ранее сообщал "24 Канал",украинец купил старый дом в Черниговской области за 90 тысяч гривен. Несмотря на невысокую цену, дом оказался в неплохом состоянии, а вместе с ним мужчина получил летнюю кухню, хозяйственные постройки, огород и фруктовый сад.