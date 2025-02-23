Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ Володимира Зеленського у межах форуму "Україна. Рік 2025".

Дивіться також Це серйозний стрибок, – Зеленський про успіхи виробництва українського озброєння у 2024 році

Коли очікувати перехід на повністю контрактну армію

Президент вважає, що Україні на сьогодні потрібна як мінімум 800-тисячна армія. Саме така кількість може вистояти перед агресором. Але "це не значить, що після завершення гарячої стадії війни люди не зможуть піти додому".

Глава держави повідомив, що уже дав завдання Ставці щодо переходу ЗСУ на контрактну армію.

"У них вже є пілот (пілотний проєкт – 24 Канал) 18 – 24 років. Це контрактна армія. Їм потрібно вже думати, коли закінчиться "гаряча" стадія війни, вони повинні запропонувати", – додав він.

Перехід на повністю контрактну армію буде можливий лише після закінчення гарячої стадії війни.

Військові – вони військові, але є люди, які прийшли на війну, вони мобілізувалися. Вони повинні вирішити зараз це питання, військові повинні підготуватися до переходу на повністю контрактну армію. Авжеж, коли закінчиться гаряча стадія війни,

– сказав Зеленський.